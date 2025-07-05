شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يعلن اختيار داليا سعد أمينا للعلاقات الخارجية بأمانة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب محمد طلبة، أمين الحزب بالمحافظة، اختيار داليا سعد يوسف، أمينًا لأمانة العلاقات الخارجية بأمانة الحزب بالمحافظة، بما يعكس رؤية الحزب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار،والأمين العام للحزب الدكتور السيد القصير، في تمكين المرأة وإشراكهن في صناعة القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم المرأة المصرية وتفعيل دورهم في التنمية والتمكين السياسي.

حيث أوضح النائب محمد طلبة، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، أن إختيار داليا سعد أمينًا للعلاقات الخارجية بأمانة المحافظة، في إطار سعي الحزب بالإسماعيلية لاختيار أبرز الكوادر في كافة المجالات والأمانات التنظيمية بالحزب.

كما أكد أمين الحزب بالإسماعيلية، أن أمانة المحافظة تواصل اختيار مسئولي وأمناء باقي الأمانات علي أن يعلن الحزب تباعًا عن باقي أمناء الأمانات والمراكز بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق الحزب في خطواته وتفاعلاته الجماهيرية تنفيذًا لاستراتيجية «الجبهة الوطنية» في التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع المواطنين.

تجدر الإشاره إلي أن داليا سعد، خاضت تجارب واسعة ومتعددة في العمل العام والسياسي بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم اختيارها من قبل عضوًا بالمجلس القومي للمرأة، كما شغلت منصب مدير العلاقات العامة بمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم سابقا، كذلك كانت تعمل مديرًا تنفيذيًا لجمعية رسالة الخيرية، بالإضافة إلي أنها كانت مرشحة لإنتخابات مجلس النواب 2020 عن قائمة شرق الدلتا.

كما شغلت عضوية المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، بجانب رئاستها مجلس سفراء البورد الأوروبي للسلام و التسامح و التنمية المستدامة.