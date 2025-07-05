"MTV": اجتماع مرتقب لعون وبري وسلام في الساعات المقبلة بعد صياغة الرد على ورقة باراك

أفادت معلومات قناة الـ"MTV"، عن اجتماع مرتقب لرئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ بعد أن أنهت اللجنة الرئاسية صياغة الردّ ال​لبنان​ي على ورقة الموفد الأميركي ​توماس باراك​".

إلى ذلك، تحدثت معلومات القناة عن "اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة لإصدار قرار في موضوع السلاح وحصريته وبعد القرار تتحدّد كلّ التفاصيل"، مشيرة إلى أنّ "​حزب الله​ لم يسلّم بري جواباً خطيّاً بل كانت المناقشات شفهيّة ومصادر تقول إنّ الحزب لن يسير على وقع المواعيد الاميركيّة والاسرائيلية بل وفق أجندات داخلية".

ذكرت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "اللجنة الثلاثية لممثلي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه ورئيس الحكومة نواف سلام اكملت عملها واضعة اللمسات الاخيرة على الرد اللبناني، وسط اجواء تفاهمية بينهم واتفاق بين الرؤساء على اولوية الانسحاب الاسرائيلي قبل اي شيىء آخر".

وفي معلومات "الجديد"، فإنّ "الرد الرسمي اللبناني تمت صياغته بشكل مدروس كي لا يؤدي الى تصعيد في المرحلة المقبلة، على أن هذا الرد الرسمي يأتي بالتنسيق والاتفاق مع حزب الله الذي سبق ان كان على تواصل دائم مع بري، وارسل اليه ملاحظاته الختامية على الورقة".