الشيخ يزبك: لن نتخلى عن حماية شعبنا

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "​حزب الله​" الشيخ ​محمد يزبك​، إلى أنّه يوجد "مذابح في غزة والضفة وجنوب لبنان وهناك من لا يحرّك ساكنًا، بل على العكس ينتقد من يقاوم بأنه يعطي الذرائع".

ولفت، في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى "أننا نعاهد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله أننا على نهجك وعلى طريقك"، وقال: "للأمانة نحن حافظون وعلى العهد باقون إن شاء الله".

وقال: "يا سيد شهداء الأمة لن نموت إلا ورؤوسنا شامخة وإن كانت الحرب حرب تجويع وحصار لحساب أمن كيان صهيوني غاصب وهيمنة الاستكبار ولن نترك حجة لصبرنا وثباتنا ومقاومتنا في كل الميادين وكما انتصر السيف على الدم في كربلاء سننتصر بدمائنا".

وأضاف يزبك "إننا مع شعبنا ونحن نقدر مواقف شعبنا وحاضرون ومستعدون ونلبي نداء الواجب إن نادى المنادي حي على الجهاد"، موضحًا أنّه "العدو الإسرائيلي أراد أن يعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يعمل ما عمل بدعم أميركا والغرب لكن خسيء".

إلى ذلك، أشار إلى "أننا مع بسط سلطة الدولة كاملة تحت سقف السيادة وإنما نتحسس الخطر من الناقضين للاتفاق وقد صبرنا وتحملنا، وليس آخر الاعتداءات العمليات من دون رادع ولا حسيب أمام مرأى قوات "اليونيفيل" والجيش".

وقال: "لن نتخلى عن حماية شعبنا ما دام فينا عرق ينبض"، مضيفًا "لا نختار إلا السلّة إذا خُيرنا بينها وبين الذلة ولا نموت إلا قاهرين ولا نحيا مقهورين".