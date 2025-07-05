أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "المسؤولين حريصون على رد موحد"، على ورقة الموفد الأميركي توماس باراك.
وقال: "باراك أتانا بشيء ومن المفروض أن نرد عليه. ونحن نسعى أن يكون الموقف واحدًا، خاصة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة نواف سلام، على أن نأخذ موقف حزب الله بعين الاعتبار، كما طلب باراك في ورقته"، موضحًا بحسب ما نقلت الصحيفة عن أنّه "حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب".
وفي وقت سابق، ذكرت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "اللجنة الثلاثية لممثلي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه ورئيس الحكومة نواف سلام اكملت عملها واضعة اللمسات الاخيرة على الرد اللبناني، وسط اجواء تفاهمية بينهم واتفاق بين الرؤساء على اولوية الانسحاب الاسرائيلي قبل اي شيىء آخر".
وفي معلومات "الجديد"، فإنّ "الرد الرسمي اللبناني تمت صياغته بشكل مدروس كي لا يؤدي الى تصعيد في المرحلة المقبلة، على أن هذا الرد الرسمي يأتي بالتنسيق والاتفاق مع حزب الله الذي سبق ان كان على تواصل دائم مع بري، وارسل اليه ملاحظاته الختامية على الورقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: نسعى أن يكون الموقف واحدًا في الرد على ورقة باراك وسنأخذ موقف حزب الله بعين الاعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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