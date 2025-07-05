بن غفير: أدعو نتانياهو إلى التراجع عن مخطط الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​، رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى "التراجع عن مخطط الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم"، وذلك في ظل أنباء عن اقتراب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ​غزة​ وتبادل الأسرى بعد مقترح أميركي ردّت عليه حركة "​حماس​" بـ"إيجابية"، وفق بيان للحركة.

ورأى بن غفير أنّ "الطريقة الوحيدة للحسم واستعادة الأسرى هي احتلال كامل لقطاع غزة ووقف كامل للمساعدات وتشجيع الهجرة".

وقال: "وعد نزع سلاح القطاع بصفقة تشمل انسحاب الجيش والإفراج عن "إرهابيين" يبعدنا عن تحقيق الهدف ويكافئ الإرهاب"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، بأنّ "وفد التفاوض الإسرائيلي سيتجه إلى قطر على الأرجح يوم غد"، وذلك بعد أن نقلت القناة 12 ال​إسرائيل​ية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنّ "إسرائيل اتخذت قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى قطر".

وكشفت هيئة البث أنّ "إسرائيل لم ترفض رد ​حماس​ بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه"، وأنّ "المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيناقش اليوم رد حماس".