بن غفير: أدعو نتانياهو إلى التراجع عن مخطط الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "التراجع عن مخطط الاستسلام والعودة إلى خطة الحسم"، وذلك في ظل أنباء عن اقتراب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بعد مقترح أميركي ردّت عليه حركة "حماس" بـ"إيجابية"، وفق بيان للحركة.
ورأى بن غفير أنّ "الطريقة الوحيدة للحسم واستعادة الأسرى هي احتلال كامل لقطاع غزة ووقف كامل للمساعدات وتشجيع الهجرة".
وقال: "وعد نزع سلاح القطاع بصفقة تشمل انسحاب الجيش والإفراج عن "إرهابيين" يبعدنا عن تحقيق الهدف ويكافئ الإرهاب"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "وفد التفاوض الإسرائيلي سيتجه إلى قطر على الأرجح يوم غد"، وذلك بعد أن نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنّ "إسرائيل اتخذت قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى قطر".
وكشفت هيئة البث أنّ "إسرائيل لم ترفض رد حماس بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه"، وأنّ "المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيناقش اليوم رد حماس".
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