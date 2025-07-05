"سرايا القدس": قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات العدو شرق خان يونس

أعلنت "​سرايا القدس​"، في بيان عسكري، "أننا قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

في وقت سابق، ادّعى ​​الجيش الإسرائيلي​​، في بيان، "اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع ​​غزة​​ باتجاه كيسوفيم"، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ الصاروخَين أطلقا من خان يونس جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إسرائيل غاراتها على غزة مخلفة عشرات القتلى في مجازر يومية في القطاع المحاصر، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وأمس، أعلنت حركة "​​حماس​​"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".