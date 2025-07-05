الخامنئي شارك في إحياء ليلة عاشوراء في طهران في أول ظهور علنيّ منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل

شارك المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي في إحياء ليلة ذكرى ​عاشوراء​ في "حسينية الإمام الخميني" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في أول ظهور علنيّ له منذ الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

هذا، وأظهرت مشاهد نشرها موقع الخامنئي لحظة دخوله واستقباله من قبل حشد كبير من المشاركين في الحسينية.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المسؤولين الإسرائيليين قد هددوا الخامنئي خلال الحرب على إيران باغتياله.