سوريا تواصل جهود مكافحة الحرائق في اللاذقية

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل فرق الدفاع المدني السوري لليوم الثالث على التوالي جهودها لإخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، والحد من انتشار النيران، التي تزيدها سرعة الرياح، وانفجار مخلفات الحرب، والطبيعة الجغرافية الجبلية الصعبة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن فرق إطفاء تركية مكونة من "طائرتين مروحيتين و11 آلية و8 سيارات إطفاء و3 ملاحق تزويد مياه" تشارك منذ صباح اليوم في عملية إخماد الحرائق.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، كما احترقت سيارة خدمة تابعة للفرق أثناء محاولتها الوصول إلى بؤر النيران.

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن أكثر من 60 فريقاً من الدفاع المدني السوري وفرق أخرى تواصل التصدي للحرائق في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية.