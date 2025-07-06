شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: 23 مرشحًا للحزب يخوضون انتخابات الفردى بمجلس الشيوخ فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب سيدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يتوزعون على محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والسويس، مشيرًا إلى أن جميعهم من الكفاءات الوطنية المعروفة، ولديهم تاريخ مشرف فى العمل العام، ويعبرون بحق عن طموحات المواطنين وهمومهم.

وكشف رئيس الحزب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسته، عقد اجتماعًا موسعًا مساء أمس الجمعة، بحضور أمناء المحافظات الستة والمرشحين الذين قررت الأمانة العامة للحزب الدفع بهم للمنافسة الفردية. وتم خلال الاجتماع تسليم قرارات ترشيح الحزب الرسمية إلى كل مرشح، لتقديمها ضمن أوراق الترشح إلى لجان تلقي الطلبات المختصة.

وأكد الأستاذ ناجى الشهابي، خلال كلمته بالاجتماع، دعمه الكامل ومساندته التامة لكل مرشحى الحزب، موضحًا أن حزب الجيل يخوض هذه الانتخابات بإرادة وطنية خالصة، ويثق أن الدولة المصرية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وتنافسية حقيقية.

وأشار الشهابي إلى ثقته فى أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، مباشر، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يعزز من مصداقية الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإرساء أسس الحياد والشفافية واحترام إرادة الناخبين.

واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يراهن على وعي الشعب المصري، وقدرته على التمييز بين المرشح الجاد الذى يحمل هموم الناس، وبين الباحثين عن المقاعد من أجل المصالح الشخصية، مضيفًا: "نخوض هذه المعركة دفاعًا عن قضايا الوطن والمواطن.. ونثق أن أبناء الجيل سيكسبون ثقة الجماهير".