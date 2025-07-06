شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: أكاذيب الإخوان تستهدف إحداث فتنة بين الشعب ومؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في ترويج الأكاذيب والشائعات كوسيلة للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف خلق حالة من الفوضى والتشكيك في قيادات الدولة ، وأوضح النجار أن الجماعة تلجأ إلى تزييف الحقائق وتحريف الوقائع لتضليل الرأي العام وإثارة القلاقل، خاصة في أوقات التحديات الكبرى التي تمر بها مصر والمنطقة.

وأضاف النجار، أن الإخوان يختلقون قصصًا زائفة حول الوضع الاقتصادي أو أوضاع حقوق الإنسان أو الحريات العامة، ويعملون على نشرها عبر منصاتهم الإعلامية الموجهة من الخارج، في محاولة لخلق حالة من الغضب الشعبي المصطنع. وأشار إلى أن هذه الأكاذيب تتزامن غالبًا مع مناسبات سياسية أو قرارات استراتيجية تتخذها الدولة لتعزيز التنمية أو الأمن القومي.

وأوضح الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الجماعة تحاول إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، عبر الترويج لاتهامات باطلة ضد الجيش والشرطة، أو الادعاء بوجود فساد دون أي أدلة، وهو أسلوب يتكرر في كل دول المنطقة التي تسعى جماعة الإخوان لزعزعة استقرارها، وأكد النجار أن وعي المواطن المصري هو خط الدفاع الأول ضد هذه المخططات، داعيًا الجميع إلى التصدي لهذه الأكاذيب بعدم تداول الأخبار المجهولة المصدر والتمسك بالثقة في الدولة ومؤسساتها الوطنية.