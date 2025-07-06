التمييز الالهي؟

حين أوصى الله الرسل عدم سلوك طريق الى الوثنيين، بل الى الخراف الضالة من بيت إسرائيل، اتبعها بعبارة: نادوا قائلين لقد اقترب ملكوت الله. للوهلة الأولى، يبدو وان الله يفرّق بين أبنائه، الا يستحق الوثنيون والسامريون البشرى؟ هل تم الحكم عليهم مسبقاً بأنهم لن يرثوا ملكوت الله؟.

ليس الامر كذلك، ولا يميّز الله بين أبنائه الا بالمحبة، فمن اختار بملء ارادته ان يبادل الله المحبة، لا يمكن ان يكون خارج الملكوت، انما من أراد بمشيئته ان يعزف عن قبول المحبة الالهية، فلن يرغمه الله على المشاركة في ملكوته.

ولذلك، فإن التوصية بالذهاب الى الخراف الضالة، هي لضمان ترتيب شؤون البيت وتقوية العزم والايمان ومفهوم المشروع الخلاصي، والانطلاق منه الى خارج حدود من لا يؤمن بالله. لذلك، علينا النظر الى اقرب الناس الينا، ونطبّق عليهم مفهوم المحبة، وبعدها ننطلق بهذا المفهوم الى الآخرين، ولا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن احد، اكان قريباً ام بعيداً عن المحبة، فهو لا يزال ابناً لله واخاً لنا في ​المسيح​.