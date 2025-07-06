إيلون ماسك: أُعلن تشكيل "حزب أميركا" ليعيد لكم الحرية

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن تشكيل "​حزب أميركا​"، وقال للأميركيين إنه الحزب تشكّل "ليعيد لكم الحرية". وقال "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس الديمقراطية". ويأتي ذلك في ظل ازدياد التوتر بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يعود بالأصل إلى الخلاف بينهما على قانون الضرائب الأخير الذي كان سببا في مغادرة ماسك الحكومة الأميركية.

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