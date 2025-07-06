سلطات ألمانيا تستعد لترحيل "مجرمين سوريين" من البلاد

أكدت سلطات ألمانيا، أنها تستعد لترحيل "مجرمين سوريين" من البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الأخيرة "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء" وضع الحماية "للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت".

وأكد المتحدث أن "ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية" واللجوء أو "قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة". وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا".

وأضاف أن الوزارة "على اتصال بالسلطات السورية المعنية" لتحقيق هذا الهدف.

يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.

ولكن بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية في الانتخابات.