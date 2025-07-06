45 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

قتل 45 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، بأن من بين القتلى 13 من خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن ثمانية قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونوهت بمقتل 10 وإصابة آخرين، صباح أمس، إثر قصف إسرائيلي بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بدوره، أشار مجمع ناصر الطبي إلى مقتل ستة وإصابة أكثر من 10 آخرين، في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية، بمقتل أربعة، في قصف مسيرة إسرائيلية على جباليا البلد شمالي القطاع، مشيرة إلى أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي بلدة القرارة جنوبي القطاع.