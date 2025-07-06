الأردن: 97 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وكالات)

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام الحالي. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الوزير الفراية قوله، خلال افتتاحه، أمس، غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود في مركز حدود جابر، إن مركز حدود جابر شهد قبل عيد الأضحى المبارك أكبر حركة مسافرين وشحن منذ افتتاحه. وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، أرجع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى بلادهم، إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي. وتوقع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.