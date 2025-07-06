50 قتيلا في فيضانات بتكساس بينهم 15 طفلا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمّرة في وسط تكساس إلى 50 شخصا بينهم 15 طفلا، بحسب ما أعلن مسؤولون، في وقت يبحث عناصر ال​إنقاذ​ عن عشرات الفتيات المفقودات.

وكان قد اشار قائد شرطة مقاطعة كير المنكوبة لاري ليثا في مؤتمر صحافي الى اننا "انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، من بينها 28 بالغا إضافة إلى 15 طفلا".

في وقت سابق، أعلن ليثا أنه "حتى الآن أجلينا أكثر من 850 شخصا غير مصاب وثمانية جرحى".