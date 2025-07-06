شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشى: شائعات الإخوان تستهدف ضرب الثقة فى مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تعتمد على سلاح الشائعات كوسيلة رئيسية في حربها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، خاصة مع فشلها الذريع في تحقيق أي مكاسب سياسية أو شعبية منذ سقوط حكمها في 2013.

وأوضح البشبيشي، أن الجماعة تحاول بكل الطرق تشويه مؤسسات الدولة، سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء، من خلال ترويج الأكاذيب حول الأوضاع الداخلية بهدف زعزعة الثقة وضرب الاستقرار، وأكد الخبير في شئون الجماعات الإرهابية أن الإخوان لا تملك سوى منصات إعلامية مشبوهة تدار من الخارج، تنشر أخبارًا كاذبة حول تدهور الوضع الاقتصادي أو السياسي في مصر، وتعمل على تضخيم أي أزمة داخلية، في محاولة لتحريض المواطنين على الدولة ومؤسساتها، وأضاف أن التنظيم الإرهابي يلعب على مشاعر الناس مستغلاً التحديات الاقتصادية العالمية ليصورها كإخفاقات حكومية داخلية.

وأشار البشبيشي، إلى أن الجماعة تستخدم الحرب النفسية لتشويه الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وحتى النجاحات في مكافحة الإرهاب، ودعا للمواطنين إلى عدم الالتفات لهذه الحملات الممنهجة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة، مؤكدًا أن وعي المصريين هو الجدار المنيع الذي يحبط مخططات الجماعة وأبواقها الإعلامية.

