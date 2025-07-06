النشرة: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا عن أن "​طائرة استطلاع​ تجسسية إسرائيلية نوع ام كا تحلق في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار الاسرائلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المشرف على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة".

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