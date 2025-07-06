زاخاروفا: لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الروسية الأميركية

اشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى أنه "لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الروسية الأميركية".

ولفتت إلى أن "جولتين من المشاورات حول أسباب التوتر في العلاقات الروسية الأميركية قد عُقدتا حتى الآن، وكان من المقرر عقد جولة ثالثة، لكن "الجانب الأميركي أرجأها".

أضافت "يمكنني القول إنه بطبيعة الحال لم تتحقق جميع النتائج المرجوة، لأنه خلال فترة حكم الرئيس الاميركي السابق جو بايدن والاسبق باراك أوباما دُمر الكثير، وبالتالي كانت هناك نتائج أولية ومؤقتة، وكان من الممكن حل بعض المشكلات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".

واكدت انه "لا يوجد حاليا موعد محدد للمشاورات، ولكن يمكنني القول إن هناك حوارا جاريا بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية، كما أن الاتصالات مستمرة هنا في موسكو".