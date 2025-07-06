أعلن رئيس الغابون بريس أوليغي نغيما (Brice Oligui Nguema)، الّذي تولّى السّلطة في البلاد اثر انقلاب أنهى حكم عائلة بونغو الّتي حكمت لعقود، تأسيس حزب سياسي يحمل اسم "الاتحاد الدّيمقراطي للبنّائين".
وأشار بيان للحزب الجديد، إلى أنّه "يجسّد رغبةً مشتركةً في إعادة بناء العقد الاجتماعي الغابوني، بعد الفوز الرّئاسي الباهر الّذي أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم سلالة بونغو"، موضحًا أنّ شعار الحزب هو "الشّمول والتّنمية والسّعادة... ويعكس طموحًا بسيطًا: توحيد الغابون والتحوّل والارتقاء بها".
وكان نغيما، وهو جنرال سابق أطاح بعلي بونغو نجل الرّئيس عمر بونغو خلال انقلاب في آب عام 2023، قد فاز في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي أُجريت في نيسان الماضي، بنسبة 95% من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الغابون أسس حزبًا سياسيًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.