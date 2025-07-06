الشرطة الأسترالية أوقفت رجلًا يُشتبه بإشعاله النار في كنيس يهودي في ملبورن

أعلنت الشّرطة الأستراليّة أنّها اعتقلت رجلًا يبلغ 34 عامًا، يُشتبه في إشعاله النّار في كنيس يهودي في ​ملبورن​، أثناء تناول نحو 20 شخصًا العشاء بداخله احتفالًا بحلول السّبت، يوم العطلة اليهودي.

ووجّهت شرطة ولاية فيكتوريا سلسلة تهم للمشتبه به، بينها السّلوك المتهوّر الّذي يعرّض حياة النّاس للخطر.

وكان قد تمكّن المصلّون من الخروج عبر باب خلفي للكنيس، دون أن يصابوا بأذى، قبل أن يخمد الإطفائيّون الحريق.

وشدّد رئيس الوزراء الأسترالي ​أنتوني ألبانيزي​ في بيان، على أنّ "الاعتداء على الكنيس في شرق ملبورن بحريق متعمّد، عمل جبان من أعمال العنف ومعاداة السّامية، ولا مكان له في المجتمع الأسترالي"، معربًا عن أمله في أن "يقدَّم الجاني إلى العدالة على وجه السّرعة، وأن يحاكَم بأقصى العقوبات مع أي شخص متورّط في هذا الهجوم".

من جهته، وَصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الاعتداء على الكنيس، مطالبًا الحكومة الأستراليّة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة للتّعامل مع مثيري الشّغب بأقصى ما يسمح به القانون، ومنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل".