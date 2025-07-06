شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مصر تؤكد ريادتها بجهودها لتثبيت الهدنة وخفض التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتكليف من القيادة السياسية، لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ووقف العدوان على قطاع غزة تعكس بوضوح المكانة الكبيرة التي باتت تتمتع بها مصر إقليميا ودوليا، ودورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مع نظرائه في إيران، وسلطنة عمان، وفرنسا، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُعد خطوة استراتيجية تؤكد التزام مصر بدورها التاريخي في احتواء النزاعات وتقديم حلول دبلوماسية تحقن دماء الأبرياء وتمنع الانزلاق إلى مواجهات عسكرية أوسع من شأنها تهديد السلم الإقليمي والدولي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرسائل التي حملها وزير الخارجية خلال تلك الاتصالات ركزت على ضرورة تثبيت الهدنة بين إيران وإسرائيل، واستئناف المسار التفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، في إطار رؤية شاملة تعالج الهواجس الإقليمية والدولية بوسائل سلمية ودبلوماسية، وهو ما يؤكد أن مصر لا تتحرك فقط من منطلقات ثنائية أو قومية، بل من منطلق مسؤولية إقليمية وإنسانية لصون أمن المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن إشادة المسؤولين الدوليين والإقليميين بدور مصر يعكس حجم الثقة الدولية في الدبلوماسية المصرية، ووعي الأطراف كافة، بأن مصر باتت طرفا لا غنى عنه في أي معادلة تتعلق بالأمن الإقليمي، سواء في ما يتعلق بالأزمة بين إيران وإسرائيل، أو في ملف وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا السياق، شدد "محسب"، على أهمية الجهود المصرية المتواصلة في ملف غزة، خصوصا فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، فضلا عن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع فور التوصل إلى اتفاق للتهدئة، مؤكدا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، أثبتت في كل المحطات أنها تملك القدرة على إدارة الملفات الشائكة بحكمة وهدوء، وتعتمد في تحركاتها على قواعد راسخة من الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول، والدفع باتجاه الحلول السياسية المستدامة.

وشدد النائب أيمن محسب على أن ما تقوم به مصر من تحركات حثيثة على مختلف المسارات الإقليمية والدولية هو امتداد طبيعي لدور تاريخي طالما اضطلعت به الدولة المصرية عبر العقود الماضية، باعتبارها صمام أمان للمنطقة، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن الإقليمي، وصوتا عاقلا يسعى دائما للحلول السياسية وتجنب الانزلاق نحو المواجهات المسلحة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية، تدير هذا الدور من منطلق استراتيجي شامل يضع مصلحة الشعوب العربية والإقليمية في مقدمة الأولويات، ويؤمن بأن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.