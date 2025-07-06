شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توزع 2000 وجبة سبيل بمناسبة يوم عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، بمناسبة ذكري عاشوراء تم توزيع 2000 وجبة سبيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، حرصًا على تلبية احتياجات الصائمين ومرتادي المساجد.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب على فعل هذه السنة تكفير ذنوب السنة السابقة، كما ورد في الأحاديث.

وصيام يوم تاسوعاء قبله سنة أيضًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صام يوم عاشوراء، قيل له: إن اليهود والنصارى يعظمونه، فقال: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، قال ابن عباس: فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.





حياة كريمة توزع 2000 وجبة سبيل بمناسبة يوم عاشوراء (5)



حياة كريمة توزع 2000 وجبة سبيل بمناسبة يوم عاشوراء (1)



حياة كريمة توزع 2000 وجبة سبيل بمناسبة يوم عاشوراء (2)



توزع 2000 وجبة بمناسبة يوم عاشوراء (3)