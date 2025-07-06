شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: توافق مع الحكومة على إعادة صياغة مشروع قانون التعليم لإزالة التخوفات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أنه تم عقد اجتماع تنسيقي ضم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، لاستعراض ومناقشة التخوفات التي أبداها النواب بشأن مواد مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.

وقال رئيس المجلس "أود أن أطمئن النواب أنه قد تم استيضاح جميع الملاحظات التي طرحتها اللجنة بشأن مشروع القانون، وأشيد في هذا السياق بموقف وزير التربية والتعليم، الذي أبدى تجاوبا كبيرا مع رؤية النواب، وأكد أن التخوفات المثارة ترجع إلى بعض الصياغات التي قد تحتمل سوء الفهم، وليس إلى مضمون التعديلات ذاتها".

وأضاف "جبالي" أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتماشى مع أهداف تطوير منظومة التعليم، ويبعث على الطمأنينة لدى النواب والمجتمع المصري.

جدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، قد أكد في جلسة سابقة حرص الحكومة على مجانية التعليم وضبطها الضبط الكافي، وأن يخرج مشروع القانون بصورة مطابقة للدستور ، قائلا :" لدينا استعداد نستمع ويحدث دائما أننا نتشاور مع المجلس، ونحترم ونقدر أي رأي مخالف ورأى مدعم بالأسانيد".