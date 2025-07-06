الجيش الأردني: قوات المنطقة الشرقية أحبطت محاولة تهريب مخدرات داخل بالونات موجهة عن بُعد

أعلنت ​القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية​- الجيش العربي، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الشّرقيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤوليّة، حيث تمّ اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد تفتيش المنطقة، تبيّن أنّ البالونات مزوَّدة بأجهزة توجيه عن بُعد، ومحمَّلة بمواد مخدّرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً "أنّها بأعلى درجات الجاهزيّة للتّعامل مع أشكال وأساليب التسلّل والتهريب كافّة". وشدّدت على "وقوف قوّات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".