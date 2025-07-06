الأب بشارة الخوري احتفل بالذبيحة الإلهية بمناسبة بعيد مار تادي في قرطبا

احتفل رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، بالذّبيحة الإلهيّة بمناسبة بعيد مار تادي (تدٌاوس الرّسول) في الكنيسة الأثريّة الّتي تحمل اسمه في ​قرطبا​، وذلك بدعوة من كاهن رعيّة قرطبا المتقدّم في الكهنة الخوري شربل شليطا.

وتحدّث الأب الخوري في عظته عن "تعلّق أبناء قرطبا منذ أجيال وأجيال بهذا الرّسول القديس، الّذي اختاره الرّوح القدس الرّسول الثّاني عشر بدلًا من يهوذا الإسخريوطي، الّذي أسلم يسوع المسيح"، وقال: "أهلّنا يا رب أن نحيي ذكرى مار تادي الغيور الّذي أرسلته مزوّدًا بمحبّتك، وأهّلنا نظيره لنقوم بالرّسالة الموكولة إلى كل واحد منّا".