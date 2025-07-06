قاسم: نحن بلبنان نواجه العدو للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لو اجتمعت الدنيا لثنينا

أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، "أنّنا في لبنان نواجه العدو للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا".

وأشار، في كلمة له بمناسبة العاشر من محرّم، إلى أنّ "لدينا قناعة بان مهمتنا المقاومة وأن تبقى جدوة المقاومة مشتعلة حتى لو كانت الظروف صعبة ومعقدة. هذه المقاومة في فلسطين خلال فترات طويلة كانت مشتعلة بطريقة او باخرى"، مشدّدًا على "أنّنا لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة، ولن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة، وسيرى المطبعون ان النتائج سلبية من اسرائيل واميركا. خيار الشعب خيار حسيني، ونحن حفظة الامانة سنستمر ونواجه".

وركّز قاسم على أنّهم "يعملون على تهديدنا ويروجون ان علينا ان نخضع اذا لم يكن هناك خطوات جديدة او خطوات منا اليهم. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم. ان استباحة العدوان والقتل والجرائم الاسرائيلية الاميركية يجب ان تتوقف"، مؤكّدًا أنّ "إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء اسرائيل ازمة حقيقية".

وبيّن "أنّنا امام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701. موقفنا اننا مع الانتهاء من المرحلة الاولى وتطبيق الاتفاق، وبعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من اجل ان نتوافق"، موضحًا أنّه "لا تعنينا معادلة اميركا واسرائيل التي تهدد بالقتل او الاستسلام. نحن متمسكون بحقوقنا، واذا استلزم ان نستشهد او ننتصر فنحن حاضرون. لا تناقشوا قدرتنا ومشاعرنا ومواقفنا فنحن رجال الميدان".

وأضاف: "أعلن باسم حزب الله اننا مستعدون للخيارين. مستعدون للسلم وبناء البلد والتعاون ومن اجل النهضة والاستقرار، كما اننا مستعدون للمواجهة والدفاع ونحن قوم لا نخضع لن نتخلى عن حقوقنا وكرامتنا".