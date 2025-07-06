قوى الأمن: توقيف مواطن نفذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في الضاحية الجنوبية ومحيطها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة في منطقة ​الضاحية الجنوبية​ ومحيطها، مستخدمًا درّاجةً آليّةً دون لوحات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الّتي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان وجوده، ويُدعى: "م. ح. أ" (مواليد عام 1991، لبناني)، وتوجد بحقّه ثلاث مذكّرات توقيف بجرم مخدّرات".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-06-17، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الحدث، أثناء قيامه بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة على متن درّاجة آليّة نوع (150 ∨) لون أسود دون لوحات، تمّ ضبطها".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من 10 عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة في مناطق الحدث، المريجة، حيّ السلم وأوتوستراد السيّد هادي نصر الله، حيث يطلب من مواطنين صرافة ورقة ماليّة من فئة معيّنة، وأنّه سيعود بعد دقيقة لإعطائهم الأموال، ثمّ يقوم بالفرار على متن الدرّاجة؛ كما اعترف بتعاطي المخدرات". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع الدرّاجة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".