رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​ ورئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، يخاطران بمصير ​لبنان​ واللّبنانيّين مرّةً جديدة". وأكّد في تصريح، أنّ "اللّعب على الكلام في الرّدّ على ورقة المبعوث الأميركي وتوزيع الأدوار لن يفيد، وسيضع لبنان أمام حرب جديدة مدمّرة"، مشدّدًا على أنّه "على الحكومة أن تجتمع فورًا وتأخذ موقفًا واضحًا وتبلّغه إلى مجلس النّواب!".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج: قاسم وبري يخاطران بمصير لبنان واللعب على الكلام بالرد على ورقة براك لن يفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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