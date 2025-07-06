الجيش الأردني: المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيّرة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدرات، تمكّنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدّرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تمّ التّعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنيّة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً "أنّها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدّرة إلى أبناء الوطن والتّأثير على الأمن الوطني".
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