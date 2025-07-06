شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: مد الخط الأول للمترو من المرج لـ شبين القناطر ينهى تكدس المرور والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لدينا كثافة سكانية بالملايين ولدينا منحة مقدمة من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة "المرج الجديدة- شبين القناطر" حيث يخدم هذا الخط الألاف من الركاب يوميا .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

وكشف عابد أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، مؤكدا أنه يقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة، وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.

وأضاف النائب علاء عابد، أن بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد ، يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.



