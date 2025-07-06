شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطني: أكثر من 1000 كشف و600 جلسة دعم نفسي قدمتها المؤسسة خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن المؤسسة تقوم بتقديم خدمات الدعم النفسي تأكيدا على التزامها بتقديم معايير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.

وأوضحت راشد أن "مرسال" تقدم خدمات الدعم النفسي بشكل مستقل أو كجزء من الرعاية لمرضى الأمراض المزمنة مثل الأورام والروماتويد، بالإضافة إلى النازحين ومصابي الحروب في مصر.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مرسال أن خدمات الدعم النفسي تُقدم بانتظام من خلال فريق متخصص من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وتشمل هذه الخدمات متابعة طبية، صرف الأدوية، وحجز المرضى في مستشفيات الصحة النفسية حسب احتياجات كل حالة.

وأشارت راشد إلى أن المؤسسة قدمت خلال النصف الأول من 2025 خدمات الكشف لـ1094 مريضًا، و629 جلسة دعم نفسي، وحجز 28 مريضًا في مستشفيات الصحة النفسية بإجمالي 58 ليلة حجز، مع توفير كافة احتياجاتهم، وأضافت أن المؤسسة أطلقت خدمة الدعم النفسي عن بُعد لتلبية احتياجات المرضى، مع تقديم الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية وللمقيمين خارج مصر.

وأوضحت أن مؤسسة مرسال تقوم بتقديم خدمة الدعم النفسي للأطفال الذين يتم علاجهم بمعهد الأورام، وتم خلال النصف الأول من عام 2025 تقديم خدمات ل 321 حالة بإجمالي عدد 320 جلسة، حيث تقوم المؤسسة بتقديم الدعم النفسي للأطفال وذويهم أثناء رحلة العلاج وكذلك للفريق الطبي المتابع لهم بالمعهد عن طريق توفير طبيب نفسي متخصص وكذلك أخصائي نفسي لتقديم الجلسات الجماعية والفردية والعلاج بالفن.