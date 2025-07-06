ممثلو ادعاء في كوريا الجنوبية يقدمون طلبا لاعتقال الرئيس السابق يون

ذكر مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية في بيان، إن فريقا خاصا من ممثلي الادعاء قدم اليوم الأحد طلبا لاعتقال الرئيس السابق ​يون سوك يول​ بتهم تتعلق بال​تمرد​ بسبب إعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.

واوضح البيان الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من كانون الأول، أن "طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة". وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد حوالي ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.

ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر لساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.

ولم تقدم لجنة‭ ‬ممثلي الادعاء أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها ليون، وقال محاموه في بيان إن فريقه القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".