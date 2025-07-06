بوتين: كانت لدينا دائما علاقات لطيفة جدا ومميزة مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "​روسيا والولايات المتحدة​، اعتادتا العثور على شيء يوحدهما، بما في ذلك عندما دعمت روسيا رغبة الولايات المتحدة في الاستقلال عن بريطانيا".

واشار بوتين، متحدثا عن تاريخ علاقات روسيا مع الولايات المتحدة الأميركية، الى أن "كانت لدينا دائما، لفترة طويلة جدا، علاقات لطيفة جدا ومميزة مع الولايات المتحدة. لقد أيدنا رغبتهم في الاستقلال عن بريطانيا العظمى".

واعتبر اننا "دعمنا تطلعاتهم (الولايات المتحدة) للاستقلال عن بريطانيا العظمى، حتى أننا زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال، وما إلى ذلكن ثم دعمنا الشمال خلال الحرب بين الشمال والجنوب، وهكذا. وبهذا المعنى، وجدنا شيئًا يوحدنا".