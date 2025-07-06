يديعوت: تقديرات إسرائيلية بانه لن يعلن عن صفقة بالدوحة أو خلال لقاء ترامب ونتانياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بانه تتعالى تقديرات في ​إسرائيل​ مفادها أنه لن يتم الإعلان في الأيام المقبلة عن التوصل إلى اتفاق ​وقف إطلاق نار​ و​تبادل أسرى​، بادعاء وجود "خلافات كبيرة" بين إسرائيل و​حماس​ حول المقترح المطروح والذي وصفته إسرائيل بأنه "غير مقبول". ويقضي المقترح بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يشمل خمس دفعات تبادل أسرى طوال فترة وقف إطلاق النار، بينهم 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 أسيرا ميتا، مقابل عدد غير معروف بعد من الأسرى الفلسطينيين. وشمل المقترح انسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وشمل رد حماس على المقترح تحفظات تتعلق ب​المساعدات الإنسانية​ وانسحاب الجيش الإسرائيلي والضمانات بخصوص وقف الحرب.

ولفتت الى انه في إسرائيل يعتبرون أنه بسبب رفض تحفظات حماس، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يعلن عن وقف إطلاق نار خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إلى واشنطن، التي سيتوجه إليها اليوم ويلتقي مع ترامب مساء غد بتوقيت واشنطن. لكن يتوقع أن يطلق ترامب "تصريحا متفائلا" حول اقتراب الجانبين من اتفاق.

وحسب "يديعوت"، فإنه يظهر من محادثات مسبقة بين مكتب نتانياهو والبيت الأبيض، أن نتانياهو وترامب متفقان على هدفي إسرائيل في الحرب، وهما القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتبدأ في الدوحة، اليوم، جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات، قوله إن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد" مشيرا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن ​المفاوضات​ تركز على "آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد"، مشيرا إلى أن حماس "تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار".

وأوضح المسؤول ذاته أن منظمات الأمم المتحدة، خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لديها مئات النقاط ومراكز توزيع المساعدات وخبرة طويلة في القطاع، منوها إلى أن حماس "تريد التأكيد على فتح معبر رفح في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات".