هاشم: لتمتين الواقع الوطني والتخلي عن الأنانية والاحتفاظ بعوامل القوة لنحفظ لبنان ونحميه

رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "التحدّيات والتطوّرات الّتي يمرّ بها وطننا والمنطقة العربيّة، تتطلّب تمتين الواقع الوطني، لنحفظ وطننا بعيدًا عن الرّهانات الخاطئة الّتي ينتظرها البعض، والّتي لا تتوافق وتركيبة البلد والتوازنات القائمة، بحيث لا يجوز التلاعب بها استقواءً بالمستجدّات الطّارئة؛ الّتي يبني عليها البعض لتكريس ما يتلاءم ومصالحه وانسجامًا مع ارتباطاته الخارجيّة".

وأشار، بعد زيارته راهبات دير صيدنايا في حاصبيا، إلى أنّ "زياراتنا الدّائمة لهذا الصّرح الدّيني تأكيد على طبيعة العلاقة بين أبناء المنطقة الجنوبيّة الحدوديّة الأخويّة، إذ هي علاقة العيش الواحد بين مكوّناتها ونموذجيّة لصورة الوطن الّذي نريده".

وشدّد هاشم على أنّ "البعض يُتحفنا بنظريّاته في كيفيّة التّعاطي مع الطّروحات والأفكار الّتي تتمّ مناقشتها، لمواجهة الأخطار الّتي تطل علينا. فليحتفظ هؤلاء بما لديهم ليبقى الوطن وطن السّيادة والكرامة، بدل الخضوع والانصياع"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب التخلّي عن الأنانيّة والتّفتيش عن المشترك بين اللّبنانيّين، والاحتفاظ بعوامل القوّة لنحفظ ​لبنان​ ونحميه ممّا يُحاك له وللمنطقة في كواليس السّياسات الدّوليّة".