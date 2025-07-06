رئيس بلدية موسكو: إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

اشار رئيس بلدية ​موسكو​ سيرغي سوبيانين الى إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية اليوم الأحد.

وذكر سوبيانين في تصريح له، أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات المسيرة قرب العاصمة الروسية. ولم يتطرق إلى الأضرار أو الخسائر.

واوضح حاكم منطقة لينينغراد القريبة من مدينة سان بطرسبرغ، إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية إغلاق مطارات مؤقتا في المدينتين ومناطق أخرى، وقالت إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن 39 طائرة مسيرة أوكرانية جرى اعتراضها وتدميرها على مدى خمس ساعات ونصف الساعة حتى بعد ظهر اليوم، معظمها في وسط روسيا أو بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وذكرت الوزارة إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 120 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.