ميشال ضاهر: نخشى إن رفض حزب الله تسليم سلاحه أن يذهب إلى الانتحار ويأخذ البلد كلّه معه

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له، الى اننا "نخشى، إن رفض ​حزب الله​ تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، أن يذهب إلى الانتحار ويأخذ البلد كلّه معه".

ولفت ضاهر الى ان "حزب الله مطالَب بالامتثال لما يقرّره لبنان الرسمي، علينا جميعاً البحث عن وسائل للنهوض بالبلد اقتصادياً ومالياً بدل سعي بعضنا الى مغامراتٍ تؤدّي إلى خراب لبنان وتدميره وتهجير أبنائه".