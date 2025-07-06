ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت 5 يوليو 2025، أنه "من الجيد" أن حركة حماس قالت إنها ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة .

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.

وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".

وقالت حركة حماس، مساء الجمعة، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وأنها قامت بتسليم الرد للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية.

وأكدت حماس في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه، أنها جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار.

وكانت إسرائيل أكدت أنها تلقت عبر الوسطاء رد حركة "حماس" على مسودة مقترح التهدئة الذي قدمته قطر استناداً لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 العبرية أن إسرائيل تلقت بالفعل رد حماس وتدرس حالياً تفاصيل هذا الرد، مرجحين مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات.

المصدر : وكالات