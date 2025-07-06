وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب نيريم بغلاف غزة

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط ​صاروخ​ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب نيريم بغلاف غزة. واشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار في نيريم بغلاف غزة.

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