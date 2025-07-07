مباحثات مصرية وأوروبية لتعزيز التعاون في ملف الهجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية. وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر تناولا خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة. ووصف عبد العاطي الهجرة بأنها تمثل تحدياً مشتركاً للجانبين مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة. وأكد كذلك أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.