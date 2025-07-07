شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهوري" يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مرشحي الحزب على المقاعد الفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب شكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بمرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرًا إلى أن هذه الغرفة تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل للمرشحين بمختلف المحافظات.

وأوضح الشقنقيري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزب لا يكتفي بغرفة مركزية فقط، بل تم تشكيل غرف عمليات فرعية في جميع المحافظات التي سيخوض فيها الحزب الانتخابات، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وتسهيل التواصل المستمر بين المرشحين والقيادة التنظيمية للحزب.

وفي سياق متصل، لفت الشقنقيري إلى وجود غرفة عمليات مخصصة للتنسيق داخل القائمة الوطنية، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري يشارك ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بالتعاون مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، في تجربة تعكس وحدة الصف الوطني وتقديم نموذج إيجابي للعمل السياسي الجماعي.

وأشاد الشقنقيري بتجربة القائمة الوطنية، واصفًا إياها بأنها تمثل مظلة توافق وطني حقيقية تضم كفاءات متنوعة وتيارات مختلفة، قادرة على دعم الدولة المصرية واستكمال ما تحقق من منجزات في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية تأتي إيمانًا منه بضرورة تعزيز التنوع السياسي تحت مظلة وطنية موحدة، مشددًا على أن التنسيق مع باقي الأحزاب مستمر لضمان خوض الانتخابات بأعلى درجات الجاهزية والتنظيم.

ووجه رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس إرادة الشعب، ويُمكن المواطن من اختيار من يمثله في دعم التشريعات الوطنية ومراقبة الأداء التنفيذي.

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني، خاصة في ظل مناخ ديمقراطي مستقر وفرته القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد رسم ملامح الدولة الحديثة، وحصّن مؤسساتها من أي محاولات عبث أو انقسام".