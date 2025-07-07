شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعد مناقشات مكثفة استمرت قرابة 8 ساعات، على تعديلات مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة. وقد شهد الاجتماع حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وعدد من المستشارين القانونيين والبرلمانيين.

أبرز التعديلات والموافقات



تطبيق بند الـ8 سنوات: وافقت اللجنة على البند 8 من المادة 21، والذى ينص على عدم أحقية أى عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين فى الترشح مجددًا لذات المنصب. وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البند سيطبق بأثر فورى اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وليس بأثر رجعى، مما يعنى أنه لا يمس الفترات السابقة لصدور القانون.

هذا التعديل يهدف إلى تفعيل مبدأ التداول ومنح فرص جديدة لقيادات رياضية مختلفة.

خفض سن الأعضاء فى مجالس الإدارات: تمت الموافقة على خفض سن الأعضاء فى مجالس الإدارات من 30 عامًا إلى 25 عامًا.

هذا القرار يستهدف تمكين الشباب ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة فى إدارة الهيئات الرياضية، مع الإبقاء على تشكيل المجلس بحد أدنى 7 أعضاء ولا يقل عن 14 عضوًا.

حرص الحكومة على الحوكمة والشفافية

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الحكومة على تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية فى العمل الرياضى، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق الجمعيات العمومية ودورها الأصيل فى اتخاذ القرارات.



رفض مقترح الجهاز الوطنى للرياضة

رفضت لجنة الشباب والرياضة الباب الخامس من تعديلات قانون الرياضة، والذى ينص على تشكيل الجهاز الوطنى للرياضة. وعلى الرغم من تأكيد وزير الشباب والرياضة على الحاجة الملحة لإنشاء هذا الجهاز لدعم المنافسة الأولمبية، وأنه لن يحمل الدولة أعباءً مالية إضافية، إلا أن اللجنة كان لها رأى آخر.

أسباب رفض اللجنة تضارب الاختصاصات، انتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب محمود حسين، وجود تضارب ملحوظ فى الاختصاصات بين الجهاز المقترح وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة.



أعباء مالية إضافية

رأت اللجنة أن الجهاز الجديد قد يحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة فى قانون الرياضة.



عدم الإدراج الأصلي

لم يكن الجهاز المزمع إنشاؤه ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام 2021.

مخالفة المواثيق الدولية

لم توافق اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز، الأمر الذى قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة الرياضية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مع فتح الباب لمشاركة أوسع للشباب. ووافقت اللجنة على رفع الترشح لعضوية الأندية الرياضية، على أن يكون تحت 35 عامًا بدلا من تحت الـ30 عاما.