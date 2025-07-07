الطيران الاسرائيلي شن غارة ثانية في نفس مكان الغارة السابقة في اطراف بلدة ارزاي في الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن غارة ثانية في نفس مكان الغارة السابقة في اطراف بلدة ارزاي، وقد تحركت إسعافات جمعية كشافة الرسالة إلى مكان الغارة.

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