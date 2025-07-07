النشرة: الطيران الاسرائيلي الحربي والمسير يحلق فوق جنوب لبنان وصولا الى السلسلة الشرقية في البقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه يحلق الطيران الحربي والمسير الاسرائيلي فوق السلسلة الشرقية. واشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى انه يحلق الطيران الاسرائيلي فوق منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة مرتفعات تلة الرادار المشرفة غلى أعلى نقطة في قصر شبيب المشرف على بلدة شبعا ورخلة والمنحدرات المطلة على السهول والمرتفعات المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

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