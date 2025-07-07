حماس: ندعو دول مجموعة "بريكس" وكل دول العالم لممارسة الضغوط على اسرائيل للامتثال للقانون الدولي

اشارت حركة حماس الى إننا في "نرحِّب في بما جاء في البيان الختامي لقمة "بريكس" المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب الجيش الاسرائيلي، وإدانته لانتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع وسيلة للحرب".
ودعت الحركة في بيان، "دول مجموعة بريكس، وكل دول العالم، لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإرهابي، للامتثال للقانون الدولي، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ورفع الحصار الإجرامي المفروض على مليونين وربع المليون إنسان".
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