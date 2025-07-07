الجيش الاسرائيلي يزعم استهداف مواقع لحزب الله في الجنوب والبقاع

ادعى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان الجيش شن غارات جوية في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان مستهدفًا عدد من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله، بالإضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية.

وزعم الجيش الاسرائيلي بان وجود تلك الوسائل القتالية وأنشطة حزب الله في المنطقة يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وشدد على انه سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.