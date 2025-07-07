دميترييف: الوقت قد حان لدول الجنوب العالمي

اشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف على هامش انعقاد قمة مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو، الى ان "الوقت قد حان لدول ​الجنوب العالمي​".

وأكد دميترييف وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن "حاليا، تمثل مجموعة البريكس حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (مجموعة السبع أقل من 29%)٬ أكثر من 45% من سكان العالم. لقد نهض الجنوب العالمي".

تأسست مجموعة البريكس عام 2006. وفي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى العضوية الأصلية التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين. وأصبحت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملين في 1 كانون الثاني 2024.