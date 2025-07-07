نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله: عمليات إسناد غزة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها

اشار نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الى ان "العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه"٬ لافتا الى ان "عمليات إسناد غزة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها".

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