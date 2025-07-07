شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقد العمل الفردى وما يشمله من بيانات كما نص القانون والان مع تفاصيل الخبر

قرر المشرع في الدستور المصرى على حماية العامل والحرص على حقوقة لذا أكد على إقرار العقد بين العامل وصاحب العمل، وقد نصت المادة 31 من قانون العمل الوحد على أن تسري أحكام هذا الباب"عقد العمل الفردى" علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

ونصت المادة "32" على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات التالية:

- اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل.,

- اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

- الأجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

أما المادة 33 فحددت مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.